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В Пермском крае будут судить мужчину, ставившего пасынка на макароны
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РИА Новости

В Пермском крае будут судить мужчину, ставившего пасынка на макароны

12:24 21.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
УФА, 21 янв – РИА Новости. Житель Пермского края, который издевался над пасынком, ставя его коленями на макароны на долгое время, избивал и оскорблял, пойдет под суд, сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, жертвой 30-летнего истязателя стал ребенок 2012 года в пермском Красновишерске. Мужчина избивал сына сожительницы с 4-летнего возраста, а правоохранителям стало известно об этом только в 2019-м.
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"По версии следствия, с марта 2016 года по сентябрь 2019 года мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия на долгое время, лишая тем самым возможности сходить в туалет", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в ходе предварительного следствия обвиняемый в истязании был заключен под стражу. Кроме того, следователем в территориальный отдел полиции было внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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Ранее громкий резонанс вызвала история с мальчиком из Омска, которого отчим в наказание за провинности ставил коленями на гречку. Ребенка временно поместили в интернат, СК возбудил уголовное дело в отношении матери и её сожителя по трем статьям: об истязании несовершеннолетнего, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В декабре начался суд, на котором отчим и мать частично признали свою вину.
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