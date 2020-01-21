В Пермском крае будут судить мужчину, ставившего пасынка на макароны

УФА, 21 янв – РИА Новости. Житель Житель Пермского края , который издевался над пасынком, ставя его коленями на макароны на долгое время, избивал и оскорблял, пойдет под суд, сообщает Следственный комитет России

По данным следствия, жертвой 30-летнего истязателя стал ребенок 2012 года в пермском Красновишерске. Мужчина избивал сына сожительницы с 4-летнего возраста, а правоохранителям стало известно об этом только в 2019-м.

"По версии следствия, с марта 2016 года по сентябрь 2019 года мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия на долгое время, лишая тем самым возможности сходить в туалет", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в ходе предварительного следствия обвиняемый в истязании был заключен под стражу. Кроме того, следователем в территориальный отдел полиции было внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.