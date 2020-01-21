"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новогодние праздники закончились, а последствия – остались. Люди постепенно приходят в себя после затянувшихся каникул и начинают приводить себя в порядок. В том числе, обращаются к косметологам.
После праздников, которые сопровождаются чревоугодием и возлияниями, часто встречаются так называемые "постновогодние прыщи", рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский. Речь о воспалениях на лице и теле, которые возникают после погрешностей в диете.
"Постновогодние прыщи – больше обывательское понятие, это может означать те акне, воспаления на лице, на теле, например, на спине, которые возникают на фоне погрешности в диете. Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить. Где-то через 4-5 дней происходит формирование воспалительных элементов на коже. Если человек своевременно не берет себя в руки и не останавливается, а продолжает все 10 дней праздника объедаться и упиваться, процесс развивается по нарастающей", – сказал Алексей Едемский.
Когда человек придет в себя после праздников, может быть уже достаточно поздно просто перестать есть и пить. Возможно, потребуется полноценное лечение.
"Речь идет не только об акне, прыщах на фоне погрешностей в диете. Могут быть аллергические высыпания, пятна, зуд, неприятный дискомфорт на коже, обострение любых болезней. Чтобы этого не допускать, надо помнить, что мы есть то, что мы едим. Если позволили себе лишнего, посидите на разгрузочной диете, на чистом питании. Вы можете есть отварное или тушеное мясо, овощи, но без таких излишеств как сладости, майонез, кетчуп, колбасы сосиски, копченая соленая рыба, икра", – сказал Алексей Едемский.
Косметолог также рассказал, какие процедуры можно сделать и при каких состояниях их лучше избегать.
"Если у вас небольшие высыпания, можно пройти чистку-пилинг, курс озонотерапии или карбокситерапии, инъекции газа, или углекислого, или азота. Противопоказания для таких процедур – беременность, лактация, острое состояние хронически болезней, острые воспалительные заболевания, инфекционные болезни кожи",– рассказал Алексей Едемский.
Эксперт уточнил, что косметические процедуры помогают только при легких эстетических дефектах, не о заболеваниях. В других случаях нужно обращаться к врачу.
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