"Расплата за грехи". Косметолог о "постновогодних прыщах"

"Постновогодние прыщи – больше обывательское понятие, это может означать те акне, воспаления на лице, на теле, например, на спине, которые возникают на фоне погрешности в диете. Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить. Где-то через 4-5 дней происходит формирование воспалительных элементов на коже. Если человек своевременно не берет себя в руки и не останавливается, а продолжает все 10 дней праздника объедаться и упиваться, процесс развивается по нарастающей", – сказал Алексей Едемский.