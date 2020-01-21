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На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР
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РИА Новости

На Украине опровергли информацию о запрете въезда автомобилей из ПМР

00:31 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска
Автомобильный пункт пропуска
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Автомобильный пункт пропуска. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины прекратит пропуск для проезда автомобилей с приднестровской регистрацией через молдавско-украинскую границу в случае, если так решит кабинет министров, однако на данный момент такого распоряжения не было, заявил в понедельник пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил в понедельник на брифинге, что с апреля Украина планирует запретить пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерными знаками. При этом он уточнил, что с 20 января прекращает свое действие временное ограничение, введенное Кишиневом для автовладельцев из Приднестровья.

"Это находится в компетенции исключительно кабинета министров. Если будут соответствующие документы, механизмы или какие-то разъяснения и определены задачи ГПСУ, мы их, конечно, выполним", - цитирует Демченко издание "Громадское".

В то же время пресс-секретарь уточнил, пишет издание, что украинские пограничники "не имеют новых документов или поручений, которые ограничивали бы проезд автомобилей такой регистрации". Учет транспортных средств на иностранной регистрации, которые следуют на таможенную территорию Украины, находится в компетенции таможенных органов, которые их учитывают, добавил Демченко.
С 10 января сотрудники пограничной полиции Молдавии временно ограничили пересечение границы с Украиной для автомобилей с регистрационными номерами приднестровского образца. МИД ПМР в пятницу сообщил о введении с 24 января ответной ограничительной меры для молдавского автотранспорта при пересечении границы с Украиной со стороны Приднестровья.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
22 ноября 2019, 22:14
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Пограничная служба УкраиныИон КикуАндрей ДемченкоСитуация на УкраинеПриднестровская Молдавская РеспубликаУкраинаВ мире
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