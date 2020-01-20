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Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
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РИА Новости

Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера

19:32 20.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
В документе, внесенном президентом РФ в Госдуму, отмечается, что президент утверждает по предложению председателя правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения. В случае, если председатель правительства освобожден президентом от должности, вновь назначенный глава кабмина "не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти".
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В соответствии с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ, президент может отправить в отставку премьер-министра, правительство может продолжить работу с сохранением прежней структуры.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Андрей Клишас
глава конституционного комитета Совфеда
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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