Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
В документе, внесенном президентом РФ в Госдуму, отмечается, что президент утверждает по предложению председателя правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения. В случае, если председатель правительства освобожден президентом от должности, вновь назначенный глава кабмина "не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти".
В соответствии с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ, президент может отправить в отставку премьер-министра, правительство может продолжить работу с сохранением прежней структуры.