Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера

В документе, внесенном президентом РФ в Госдуму, отмечается, что президент утверждает по предложению председателя правительства РФ структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения. В случае, если председатель правительства освобожден президентом от должности, вновь назначенный глава кабмина "не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти".