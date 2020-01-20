Порошенко посетил Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетил в понедельник Госбюро расследований (ГБР) в понедельник, хотя его допросы в качестве свидетеля запланированы на вторник и пятницу, сообщил руководитель первого управления организации досудебных расследований ведомства Олег Корецкий.

В субботу Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко на два допроса, в том числе по делу, касающемуся возможной госизмены во время подписания минских соглашений по Донбассу. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.

"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса. Нами также было предложено допросить его, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин. Без объяснений развернулся и ушел", - заявил Корецкий в эфире украинского телеканала NewsOne

По его словам, Порошенко пообещал прийти на следующий допрос, который должен состояться во вторник.

Адвокат экс-президента Игорь Головань рассказал, что повестку на вторник Порошенко не получал. "Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 (дело о минских соглашениях), на 31 января 2020 (дело моряков), 11 февраля 2020 (дело о судебной реформе)... Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - написал адвокат на странице в Facebook.

Головань добавил, что на 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил Госбюро расследований. Поэтому 24 января политик планирует дать показания не только по делу о минских соглашениях, но и по всем остальным делам.