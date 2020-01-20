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Порошенко посетил Госбюро расследований Украины
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РИА Новости

Порошенко посетил Госбюро расследований Украины

17:26 20.01.2020 (обновлено: 19:33 20.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетил в понедельник Госбюро расследований (ГБР) в понедельник, хотя его допросы в качестве свидетеля запланированы на вторник и пятницу, сообщил руководитель первого управления организации досудебных расследований ведомства Олег Корецкий.
В субботу Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко на два допроса, в том числе по делу, касающемуся возможной госизмены во время подписания минских соглашений по Донбассу. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
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"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса. Нами также было предложено допросить его, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин. Без объяснений развернулся и ушел", - заявил Корецкий в эфире украинского телеканала NewsOne.
По его словам, Порошенко пообещал прийти на следующий допрос, который должен состояться во вторник.
Адвокат экс-президента Игорь Головань рассказал, что повестку на вторник Порошенко не получал. "Петр Порошенко сегодня пришел, чтобы получить повестки о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 (дело о минских соглашениях), на 31 января 2020  (дело моряков), 11 февраля 2020 (дело о судебной реформе)... Подчеркиваю, никаких других повесток ни на 21 января, ни на другие даты не вручалось", - написал адвокат на странице в Facebook.
Головань добавил, что на 31 января и 11 февраля у Порошенко запланированы зарубежные командировки, о чем он сообщил Госбюро расследований. Поэтому 24 января политик планирует дать показания не только по делу о минских соглашениях, но и по всем остальным делам.
Госбюро расследований Украины в декабре минувшего года завело уголовное дело относительно возможной госизмены Порошенко при подписании им минских соглашений.
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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