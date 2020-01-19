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Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов
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РИА Новости

Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов

17:27 19.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Михаил Богданов. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Оружия, которое уже есть в Ливии, может хватить на многие годы войны, если не будет политической воли самих ливийцев соблюдать перемирие, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Я думаю, что оружия, которое уже есть в Ливии, может хватить на многие годы войны, если не будет политической воли самих ливийцев вооруженные военные действия прекратить, соблюдать режим прекращения огня, как это было достигнуто на базе российско-турецкой инициативы", - сказал Богданов.
Михаил Богданов
17:22
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Как отметил замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что по ливийскому вопросу будет развиваться политический процесс, переговоры.
"Потому что везде мы подчеркиваем, во всех документах - потому что это позиция ООН и участников берлинского процесса - что это урегулирование ведомо, принадлежит самим ливийцам и сами ливийцы должны решать судьбу собственной страны", - добавил он.
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Конференция по Ливии в БерлинеМихаил БогдановЛивияВ мире
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