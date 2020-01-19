Имеющегося в Ливии оружия хватит на годы войны, считает Богданов

БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Оружия, которое уже есть в Оружия, которое уже есть в Ливии , может хватить на многие годы войны, если не будет политической воли самих ливийцев соблюдать перемирие, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Я думаю, что оружия, которое уже есть в Ливии, может хватить на многие годы войны, если не будет политической воли самих ливийцев вооруженные военные действия прекратить, соблюдать режим прекращения огня, как это было достигнуто на базе российско-турецкой инициативы", - сказал Богданов.

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва исходит из того, что по ливийскому вопросу будет развиваться политический процесс, переговоры.