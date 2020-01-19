МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Адам Сэндлер сыграл уличного артиста в короткометражке у режиссеров "Неограненных драгоценностей", сообщает NME.
В комедии продолжительностью 6 минут под названием Goldman v Silverman ("Золотой человек против серебряного") показана борьба за территорию между двумя уличными актерами с Times Square.
Адам Сэндлер и Бенни Сэфди изображают золотого и серебряного роботов.
В твиттере братья Джош и Беннни Сэдфи рассказали, что планируют организовать показы короткометражки в некоторых кинотеатрах в Штатах, где идут "Неограненные драгоценности".
Комментируя отсутствие номинаций на "Оскар" у этого фильма Сэндлер ранее подчеркнул, что "очень рад тому, что ему теперь не придется надевать костюм на красную дорожку".
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