Владимир Путин: "Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю"
Владимир Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций. Он рассказал о создании единого доступного информационного центра по Второй мировой войне. Документы будут служить доказательством той роли, которую сыграл Советский Союз в войне с нацизмом.
Владимир Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций. Он рассказал о создании единого доступного информационного центра по Второй мировой войне. Документы будут служить доказательством той роли, которую сыграл Советский Союз в войне с нацизмом.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.