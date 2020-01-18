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Владимир Путин: "Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю"
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РИА Новости
Владимир Путин: "Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю"
Владимир Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций. Он рассказал о создании единого доступного информационного центра по Второй мировой войне. Документы будут служить доказательством той роли, которую сыграл Советский Союз в войне с нацизмом.
2020-01-18T17:46+0300
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PT0M37S

Владимир Путин: "Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю"

17:46 18.01.2020 (обновлено: 17:50 18.01.2020)
834
Владимир Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций. Он рассказал о создании единого доступного информационного центра по Второй мировой войне. Документы будут служить доказательством той роли, которую сыграл Советский Союз в войне с нацизмом.
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