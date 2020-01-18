Владимир Путин: "Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю"

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Владимир Путин встретился в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций. Он рассказал о создании единого доступного информационного центра по Второй мировой войне. Документы будут служить доказательством той роли, которую сыграл Советский Союз в войне с нацизмом.