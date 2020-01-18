В Ереване локализовали пожар в здании Дома печати

ЕРЕВАН, 18 янв – РИА Новости. Пожар в здании Дома печати в центре Пожар в здании Дома печати в центре Еревана , где расположены редакции десятков изданий и ряда телекомпаний, локализован, сообщил субботу журналистам руководитель группы по пожаротушению Артур Марданян.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что 18 января в 11.47 на пульт дежурного службы спасения 911 поступил сигнал о пожаре на первом этаже Дома печати в Ереване. На место выехали четыре пожарных расчета, а также оперативная группа по организации спасательных работ.

"Пожар локализован, сгорели электрощиты на первом этаже, вероятно, из-за короткого замыкания. Наши сотрудники предотвратили распространение огня на верхние этажи через электрокабели", - сказал Марданян, добавив, что все сотрудники были вовремя эвакуированы, пострадавших нет.