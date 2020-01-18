Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T13:25+0300
https://ria.ru/20200118/1563576429.html
В Ереване локализовали пожар в здании Дома печати
https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_2c4e37f25c5869eca75a8c9cbc269ada.jpg
РИА Новости

В Ереване локализовали пожар в здании Дома печати

13:25 18.01.2020
108
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 янв – РИА Новости. Пожар в здании Дома печати в центре Еревана, где расположены редакции десятков изданий и ряда телекомпаний, локализован, сообщил субботу журналистам руководитель группы по пожаротушению Артур Марданян.
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что 18 января в 11.47 на пульт дежурного службы спасения 911 поступил сигнал о пожаре на первом этаже Дома печати в Ереване. На место выехали четыре пожарных расчета, а также оперативная группа по организации спасательных работ.
"Пожар локализован, сгорели электрощиты на первом этаже, вероятно, из-за короткого замыкания. Наши сотрудники предотвратили распространение огня на верхние этажи через электрокабели", - сказал Марданян, добавив, что все сотрудники были вовремя эвакуированы, пострадавших нет.
Он сообщил, что сейчас спасатели проверяют кабели и проветривают помещения. Скоро будет объявлено о завершении работ.
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
17 января, 11:11
В селе близ Еревана при взрыве пострадали два человека
110000
Обсудить 0
ЕреванВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
В селе близ Еревана при взрыве пострадали два человека
Тушение пожара
В Новосибирской области произошел пожар в торговом центре
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо
Россия за сутки зафиксировала 66 нарушений перемирия в Сирии
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
ГБР Украины вызвало Порошенко на два допроса на следующей неделе
Андрей Козенко
В Госдуме предложили гражданам Украины создать пророссийское движение
Вид на Багдад
Глава МИД Ирака встретился с иорданским коллегой
Бейсджампер совершает прыжок с Останкинской башни. 2007 год
В Мексике бейсджампер врезался в отель и спасся благодаря пенсионерке
Город Дума в окрестностях Дамаска
Экс-министр: финансовый кризис в Сирии может спровоцировать протесты
Сотрудник пожарной службы
В здании Дома печати в центре Еревана возник пожар
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы
Подготовка крещенских купелей в Новосибирске
Безопасность празднования Крещения обеспечат почти 16 тысяч спасателей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре завели дело после пожара, где погибли три человека
Машина патрульной полиции Украины
В Харькове задержали пьяного мужчину, сообщившего о минировании рынка
Израильская пограничная полиция
В Иерусалиме арестовали палестинку, угрожавшую пограничникам ножом
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил демократов в препятствии Сандерсу в участии в выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния