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2020-01-17T19:45+0300
https://ria.ru/20200117/1563562681.html
"Нам не стыдно". Международные эксперты об освобождении Польши
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РИА Новости

"Нам не стыдно". Международные эксперты об освобождении Польши

19:45 17.01.2020
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© РИА НовостиМирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Когда мы говорим о недопустимости фальсификаций, мы продолжаем искать правду в том числе о том, как мы себя вели в той же Польше. Те документы, которые все больше и больше становятся доступными, позволяют сказать, что нам не стыдно. Это действительно не пропаганда", – прокомментировал рассекреченные к 75-летию освобождения Варшавы Красной армией документы из фондов Центрального архива Минобороны России доктор исторических наук, проректор по науке МГИМО МИД РФ Евгений Кожокин.
Фраза "нам не стыдно", пожалуй, и стала главным лейтмотивом международной дискуссии экспертов в честь 75-летию освобождения Варшавы Красной армией. Собравшиеся подтвердили эти слова фактами. Так, директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что опубликованные документы свидетельствуют о том, как тепло красноармейцев встречали в то время простые поляки.
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Но даже такие факты порой подвергаются подтасовке. Помочь сохранить историческую правду, по мнению собравшихся экспертов, может в том числе народная дипломатия. Там, где не могут договориться чиновники, обычным гражданам легче найти общий язык. Со следующего года въезд в Россию для граждан ЕС станет возможен по электронной визе, что упростит контакты между жителями стран Польши и России.
В свою очередь историк, эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский рассказал, что сейчас в Польше очень сильны прозападные СМИ. "Польша – не независимая страна, а часть западного мира, которой очень важно показать антироссийскую политику", – подчеркнул Янковский. По мнению историка, подобные настроения отражают взгляды не простого народа, а польских политиков.
При таком настроении польских политиков неудивительно, что официальные власти Польши не отмечают 75-летие освобождения от фашистов.
"К сожалению, нам приходится признавать, что сегодня в Польше этот праздник не отмечается. Тем не менее сегодня в Москве, как и 75 лет назад, будет дан торжественный салют на Поклонной горе", – отметил Михаил Мягков, поздравив собравшихся с Днем освобождения Польши.
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Российское военно-историческое общество, как подчеркнул Михаил Мягков, делает достаточно много, чтобы память о военных годах осталась в России. "Мы бы хотели, чтобы эта память оставалась и в польском обществе", – отметил он.
17 января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14–17 января 1945 года).
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаРоссия
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