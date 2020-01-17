Amnesty International не получала обращений от Винника

"Мы не занимались делом Александра Винника и не получали от него никаких обращений. Как только мы будем располагать его обращением и сопроводительными материалами, мы получим возможность посмотреть на обстоятельства дела и решить, сможем ли за него взяться. Пока, к сожалению, сказать больше мы ничего не можем ", - сказал Артемьев.