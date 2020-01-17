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Amnesty International не получала обращений от Винника
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РИА Новости

Amnesty International не получала обращений от Винника

19:35 17.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПАРИЖ, 17 янв – РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International в России не занималась делом россиянина Александра Винника, задержанного в Греции по американскому запросу в июле 2017 года, и не получала от него обращений, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь российского отделения организации Александр Артемьев.
Накануне Винник заявил о пытках и психологическом давлении, а также сообщил, что проводит голодовку на протяжении 28 дней. Как сообщил РИА Новости адвокат россиянина, за это время заключенный потерял 17 килограммов.
"Мы не занимались делом Александра Винника и не получали от него никаких обращений. Как только мы будем располагать его обращением и сопроводительными материалами, мы получим возможность посмотреть на обстоятельства дела и решить, сможем ли за него взяться. Пока, к сожалению, сказать больше мы ничего не можем ", - сказал Артемьев.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 12:12
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникГрецияAmnesty InternationalРоссияСШАВ мире
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