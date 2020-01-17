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Трамп обвинил демократов в препятствии Сандерсу в участии в выборах
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РИА Новости

Трамп обвинил демократов в препятствии Сандерсу в участии в выборах

19:33 17.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Глава США Дональд Трамп утверждает, что демократы сговорились, чтобы не подпускать сенатора Берни Сандерса к номинации в президенты США.
"Они опять подтасовывают выборы против Берни Сандерса, как и в прошлый раз, просто еще более открыто", - написал Трамп в Twitter.
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По его словам, демократы специально подстроили все так, чтобы Сандерс должен был в январе присутствовать на процессе по импичменту президенту вместо того, чтобы ездить по штату Айова в преддверии первых и наиболее важных праймериз. Таким образом "сумасшедшая Нэнси" (Пелоси, спикер палаты представителей) дает большое преимущество "сонливому Джо" Байдену, утверждает Трамп.
"Берни опять не пускают. Очень несправедливо, но так уж играют в игры демократы. Но по крайней мере весело на это смотреть!" - заявил президент США.
Трамп уже ранее обвинял демократов в том, что они не допустили Сандерса на выборы 2016 года. Тогда Сандерс до последнего боролся за номинацию в президенты с Хиллари Клинтон.
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Берни СандерсДональд ТрампХиллари КлинтонВ мире
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