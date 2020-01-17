Трамп обвинил демократов в препятствии Сандерсу в участии в выборах

По его словам, демократы специально подстроили все так, чтобы Сандерс должен был в январе присутствовать на процессе по импичменту президенту вместо того, чтобы ездить по штату Айова в преддверии первых и наиболее важных праймериз. Таким образом "сумасшедшая Нэнси" (Пелоси, спикер палаты представителей) дает большое преимущество "сонливому Джо" Байдену, утверждает Трамп.