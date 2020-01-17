Минтранс рассказал о лицензировании услуг на морском транспорте

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лицензирование пассажирских перевозок на морском и речном транспорте, а также погрузки и разгрузки опасных грузов в морских портах и на внутреннем водном транспорте необходимо сохранить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Минтранс РФ предлагает отменить необходимость лицензирования услуг по перевозкам речным и морским транспортом, а также буксировке морским транспортом, соответствующий проект федерального закона опубликован в январе.
"С учетом особой значимости для жизни и здоровья людей пассажирских перевозок представляется целесообразным сохранить лицензирование в области пассажирских перевозок на морском и внутреннем водном транспорте", - сообщили в пресс-службе.
"В целях обеспечения безопасности погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам представляется целесообразным сохранить лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах", - добавил собеседник агентства.
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Пересмотр в рамках "регуляторной гильотины" видов деятельности, для которых необходимо лицензирование, позволит повысить конкурентоспособность и увеличить объем перевозок судами под флагом РФ, сообщал глава департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Юрий Костин на заседании в Совфеде РФ в декабре 2019 года.