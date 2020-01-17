Минтранс рассказал о лицензировании услуг на морском транспорте

Девушка идет по Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лицензирование пассажирских перевозок на морском и речном транспорте, а также погрузки и разгрузки опасных грузов в морских портах и на внутреннем водном транспорте необходимо сохранить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лицензирование пассажирских перевозок на морском и речном транспорте, а также погрузки и разгрузки опасных грузов в морских портах и на внутреннем водном транспорте необходимо сохранить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ

Минтранс РФ предлагает отменить необходимость лицензирования услуг по перевозкам речным и морским транспортом, а также буксировке морским транспортом, соответствующий проект федерального закона опубликован в январе.

"С учетом особой значимости для жизни и здоровья людей пассажирских перевозок представляется целесообразным сохранить лицензирование в области пассажирских перевозок на морском и внутреннем водном транспорте", - сообщили в пресс-службе.

"В целях обеспечения безопасности погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам представляется целесообразным сохранить лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах", - добавил собеседник агентства.