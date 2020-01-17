Турецкие власти одобрили отчет по проектируемому каналу "Стамбул"

"Сегодня мы утвердили отчет по ОВОС канала "Стамбул", предварительно рассмотрев все возражения, а также начали разработку плана его строительства, которую планируем завершить в течение 4-5 месяцев", - заявил Курум, выступая на конгрессе "Умный город" в Анкаре.