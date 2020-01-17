Турецкие власти одобрили отчет по проектируемому каналу "Стамбул"

АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Турецкие власти одобрили отчет по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемого канала "Стамбул", заявил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении провести тендер на строительство канала "Стамбул", который, по его мнению, "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре". Мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступает против этого проекта и призывает провести референдум.
"Сегодня мы утвердили отчет по ОВОС канала "Стамбул", предварительно рассмотрев все возражения, а также начали разработку плана его строительства, которую планируем завершить в течение 4-5 месяцев", - заявил Курум, выступая на конгрессе "Умный город" в Анкаре.
Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.
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