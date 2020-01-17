Генсек ЛАГ примет участие в конференции по Ливии в Берлине

На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.