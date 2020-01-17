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Генсек ЛАГ примет участие в конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Генсек ЛАГ примет участие в конференции по Ливии в Берлине

17:06 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт примет участие в международной конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, заявил РИА Новости помощник генсека Хусам Заки.
"Генеральный секретарь ЛАГ был приглашен и примет участие в конференции", - заявил Заки.
Отвечая на вопрос о том, как Лига относится к военному присутствию Турции в Ливии, помощник генсека заявил, что "ЛАГ всегда была против любой иностранной интервенции в Ливии", и ее позиция остается неизменной.
Конференция по Ливии пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие посетят президент РФ Владимир Путин, президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение также получили глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.
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В Москве в понедельник прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии. Обсуждения продолжались шесть часов, но соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар уехал из Москвы, взяв паузу. В Минобороны РФ заявили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.
На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, Саррадж заявлял, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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Путин заявлял, что считает своевременной инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии. Президент РФ отметил, что для достижения весомых результатов на конференции необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств. Принятые решения, подчеркнул он, должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджАхмед Абуль ГейтХалифа ХафтарЛига арабских государствЕвросоюзВладимир ПутинЛивияООНСШАБерлин (город)В мире
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