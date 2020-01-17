Полигон в Шатуре закроют в 2022 году

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Полигон в Шатуре работает последние два года. В 2022 году свалку закроют, и начнется рекультивация, сообщил телеканал Полигон в Шатуре работает последние два года. В 2022 году свалку закроют, и начнется рекультивация, сообщил телеканал "360"

Полигон "Шатурский" начнут рекультивировать в 2022 году. Из отходов будут добывать свалочный газ и техническую воду. Для этого построили три резервуара.

"По дренажной системе КС-7 будет собираться субстрат с тела полигона, поступать в 800-кубовую емкость, оттуда – в 600-кубовую, очищаться и фильтроваться", – рассказал инженер Евгений Игнатов.

Планируется, что работа будет проходить по принципу гигантского септика. Тело полигона, как иглами, будет проколото 12 трубами, через них в колодцы будет поступать вода и поэтапно очищаться. Такая система должна заработать в мае.

Свалка в Шатуре с 1964 года успела разрастись до размера 13 футбольных полей. Из куч мусора сейчас тянутся струйки дыма – свалочный газ. Его как ресурс будут добывать после закрытия полигона. Газа на полигоне столько, что хватит на обогрев небольшого поселка.

"На этом полигоне, по исследованиям, выделяется 1,5 тысячи кубов биогаза ежечасно. Он рассеивается в атмосферу, а должен собираться в скважины и направляться на утилизацию, то есть его термическое обезвреживание при температуре 1000 градусов, эти мероприятия предусмотрены, их начнут делать не дожидаясь закрытия", – сказал советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.