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МИД напомнил США о неизбежных негативных последствиях их шагов
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РИА Новости

МИД напомнил США о неизбежных негативных последствиях их шагов

14:36 17.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в условиях риска прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в МИД РФ.
"Мы, безусловно, предпримем все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, как уже сделали это после выхода США из Договора по ПРО в 2002 году. Однако напоминаем американцам о неизбежных негативных последствиях их шагов, включая подстегивание гонки вооружений и рост напряженности в мире", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Вчера, 12:49
Лавров: Россия выступает за продление СНВ без предварительных условий
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 декабря 2019, 10:18
СНВ-3 надо продлить до 5 февраля 2021 года, заявил Лавров
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Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3МИД РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
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