МИД напомнил США о неизбежных негативных последствиях их шагов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в условиях риска прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в МИД РФ.
"Мы, безусловно, предпримем все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, как уже сделали это после выхода США из Договора по ПРО в 2002 году. Однако напоминаем американцам о неизбежных негативных последствиях их шагов, включая подстегивание гонки вооружений и рост напряженности в мире", - говорится в опубликованных на сайте министерства ответах на вопросы СМИ, полученных к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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