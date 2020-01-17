На авиабазе НАТО в Италии запустили беспилотное наземное наблюдение

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс открыл первую систему беспилотного наземного наблюдения на итальянской авиабазе Сигонелла на острове Сицилия.
Ранее сообщалось, что Столтенберг посетит Италию для участия в церемонии открытия системы.
В ходе церемонии презентации новых беспилотников генсек НАТО обратил особое внимание на их технические характеристики.
Proud to see #NATO’s first ground surveillance drones arrived in Sicily 🇮🇹 Our unarmed drones will provide essential intelligence, surveillance & reconnaissance to NATO & all 29 Allies. pic.twitter.com/ga4cSz4It6— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 17, 2020
"Один беспилотник может осуществлять наблюдение за территорией соизмеримой по размерам с территорией Польши… Система может находиться в воздухе более 30 часов, что позволяет покрыть весь Евро-Атлантический регион, а также территории за его пределами", - заявил Столтенберг.
Генсек также добавил, что Альянс ожидает поступления еще трех беспилотников в течение года.