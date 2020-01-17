На авиабазе НАТО в Италии запустили беспилотное наземное наблюдение

"Один беспилотник может осуществлять наблюдение за территорией соизмеримой по размерам с территорией Польши… Система может находиться в воздухе более 30 часов, что позволяет покрыть весь Евро-Атлантический регион, а также территории за его пределами", - заявил Столтенберг.