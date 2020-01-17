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На авиабазе НАТО в Италии запустили беспилотное наземное наблюдение
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РИА Новости

На авиабазе НАТО в Италии запустили беспилотное наземное наблюдение

14:16 17.01.2020 (обновлено: 14:49 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкАкция против НАТО в Италии
Акция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Акция против НАТО в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс открыл первую систему беспилотного наземного наблюдения на итальянской авиабазе Сигонелла на острове Сицилия.
Ранее сообщалось, что Столтенберг посетит Италию для участия в церемонии открытия системы.
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"Горд видеть, что первые беспилотники, осуществляющие наземное наблюдение, прибыли в Сицилию. Наши невооруженные беспилотники обеспечат необходимыми разведывательными данными, наблюдением и рекогносцировкой НАТО и все 29 союзников", - написал Столтенберг в Twitter.
В ходе церемонии презентации новых беспилотников генсек НАТО обратил особое внимание на их технические характеристики.
"Один беспилотник может осуществлять наблюдение за территорией соизмеримой по размерам с территорией Польши… Система может находиться в воздухе более 30 часов, что позволяет покрыть весь Евро-Атлантический регион, а также территории за его пределами", - заявил Столтенберг.
Генсек также добавил, что Альянс ожидает поступления еще трех беспилотников в течение года.
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НАТОЙенс СтолтенбергИталияВ мире
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