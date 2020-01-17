МИД ждет ответ НАТО на предложение о снижении напряженности

"Ситуация складывается опасная. Мы уже неоднократно предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряженности. Начать можно с малого – например, определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов. Однако до сих пор никакой реакции на наши инициативы не последовало", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что вместе с тем заморожен диалог по линии военных экспертов. "Имеющиеся контакты между высшим военным руководством России и НАТО – начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой ОВС НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, председателем Военного комитета альянса Стюартом Пичем – это, конечно, хорошо, однако без предметного разговора экспертов о снижении напряженности договориться не удастся", - подчеркнули в министерстве.