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МИД ждет ответ НАТО на предложение о снижении напряженности
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РИА Новости

МИД ждет ответ НАТО на предложение о снижении напряженности

14:13 17.01.2020 (обновлено: 14:21 17.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. НАТО до сих пор не ответила на предложения России о снижении военной напряженности, говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Ситуация складывается опасная. Мы уже неоднократно предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряженности. Начать можно с малого – например, определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов. Однако до сих пор никакой реакции на наши инициативы не последовало", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что вместе с тем заморожен диалог по линии военных экспертов. "Имеющиеся контакты между высшим военным руководством России и НАТО – начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой ОВС НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, председателем Военного комитета альянса Стюартом Пичем – это, конечно, хорошо, однако без предметного разговора экспертов о снижении напряженности договориться не удастся", - подчеркнули в министерстве.
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"Страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие вблизи наших границ, работают над повышением оперативности переброски сил на "восточный фланг". Возрастает интенсивность учений, сценарии которых все больше напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Продолжается планомерное развитие европейского сегмента системы ПРО США/НАТО", - напомнили в МИД.
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