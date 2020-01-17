МИД ждет ответ НАТО на предложение о снижении напряженности

"Ситуация складывается опасная. Мы уже неоднократно предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряженности. Начать можно с малого – например, определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов. Однако до сих пор никакой реакции на наши инициативы не последовало", - отметили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что вместе с тем заморожен диалог по линии военных экспертов. "Имеющиеся контакты между высшим военным руководством России и НАТО – начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой ОВС НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, председателем Военного комитета альянса Стюартом Пичем – это, конечно, хорошо, однако без предметного разговора экспертов о снижении напряженности договориться не удастся", - подчеркнули в министерстве.
16 января, 21:58Россия и США продолжат консультации по стратегическому диалогу
"Страны НАТО постоянно наращивают свое военное присутствие вблизи наших границ, работают над повышением оперативности переброски сил на "восточный фланг". Возрастает интенсивность учений, сценарии которых все больше напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Продолжается планомерное развитие европейского сегмента системы ПРО США/НАТО", - напомнили в МИД.