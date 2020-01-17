СМИ: россияне стали активнее покупать китайские автомобили

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра в Московском Кремле экспозиции собираемых в России внедорожников китайской марки Haval

МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Сегмент автомобилей из КНР в 2019 году оказался самым успешным в Сегмент автомобилей из КНР в 2019 году оказался самым успешным в России . На фоне общего падения рынка на 2,3% "китайцы" смогли нарастить объемы реализации на 12,6%, сообщает Российская газета.

Автопроизводитель Changan прибавил в 2019 году 86% относительно 2018 года, Geely - 186%, а Haval - 282%. Такой рост обеспечен расширением дилерских сетей, маркетинговой активностью и выводом на рынок ряда интересных новинок. У Changan высокие результаты связаны, в основном, с появлением кроссовера CS35 Plus, у Chery- с Tiggo4 и Tiggo7, у Haval - с локально произведенными F7 и F7x.

Haval стал самым популярным среди китайских брендов в России, установив попутно и рекорд ежемесячных продаж. В декабре компания реализовала 2 270 автомобилей, а в итоге вышла на показатель 12284 штуки. Это пока еще меньше, чем у большинства иностранных производителей, но уже больше, чем Volvo, Land Rover и Subaru.

Второе место в рейтинге популярности - у Geely. Во многом благодаря своему бестселлеру - кроссоверу Atlas, который разошелся тиражом 7536 единиц, - компания смогла распродать 9602 машины. Третьим стала Chery - 6 358 авто.

Прежний лидер Lifan лишившись производственной площадки в Черкесске, сумел продать только 3960 автомобилей. Это на 74% меньше, чем в 2018 году. Сделавший серьезный рывок во втором полугодии Changan стал пятым - 2 805 продаж.