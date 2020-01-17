Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-17T12:48+0300
https://ria.ru/20200117/1563536536.html
СМИ: россияне стали активнее покупать китайские автомобили
https://cdn25.img.ria.ru/images/155531/19/1555311948_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_063f6ed10ff4aa0e9e176e850acd58b0.jpg
РИА Новости

СМИ: россияне стали активнее покупать китайские автомобили

12:47 17.01.2020 (обновлено: 12:48 17.01.2020)
187
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра в Московском Кремле экспозиции собираемых в России внедорожников китайской марки Haval
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра в Московском Кремле экспозиции собираемых в России внедорожников китайской марки Haval
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Сегмент автомобилей из КНР в 2019 году оказался самым успешным в России. На фоне общего падения рынка на 2,3% "китайцы" смогли нарастить объемы реализации на 12,6%, сообщает Российская газета.
Автопроизводитель Changan прибавил в 2019 году 86% относительно 2018 года, Geely - 186%, а Haval - 282%. Такой рост обеспечен расширением дилерских сетей, маркетинговой активностью и выводом на рынок ряда интересных новинок. У Changan высокие результаты связаны, в основном, с появлением кроссовера CS35 Plus, у Chery- с Tiggo4 и Tiggo7, у Haval - с локально произведенными F7 и F7x.
Haval стал самым популярным среди китайских брендов в России, установив попутно и рекорд ежемесячных продаж. В декабре компания реализовала 2 270 автомобилей, а в итоге вышла на показатель 12284 штуки. Это пока еще меньше, чем у большинства иностранных производителей, но уже больше, чем Volvo, Land Rover и Subaru.
Второе место в рейтинге популярности - у Geely. Во многом благодаря своему бестселлеру - кроссоверу Atlas, который разошелся тиражом 7536 единиц, - компания смогла распродать 9602 машины. Третьим стала Chery - 6 358 авто.
Города России. Москва
1 апреля 2019, 16:17Россия-Китай: Главное
В Москве представили проект китайского автозавода в Тульской области
Прежний лидер Lifan лишившись производственной площадки в Черкесске, сумел продать только 3960 автомобилей. Это на 74% меньше, чем в 2018 году. Сделавший серьезный рывок во втором полугодии Changan стал пятым - 2 805 продаж.
Эксперты полагают, что в 2020 году компании из Поднебесной смогут остаться в плюсе. Этому будет способствовать активное расширение модельного ряда. Как ранее писала "РГ", в России должны появиться более десятка интересных новинок из Китая.
520000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
В Европе растет интерес к российским продуктам, заявили в РЭЦ
Олег Морозов
Сенатор Морозов напомнил, что СССР помог восстановить экономику Польши
Город Пекин
В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: "Газпром" попросил ФРГ снять ограничения газовой директивы ЕС
Москва
МСП Банк поддержал стартап в области оптоэлектронной техники
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Министерство финансов США в Вашингтоне
Россия увеличила вложения в американские гособлигации
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Газовые гиганты России объединяются для участия в разделе мира
Китайские юани
В Китае реальный доход на душу населения в 2019 году вырос на 8,9%
Улица в немецком городе
Численность населения Германии обновила рекорд
Здание Центрального банка РФ в Москве
СМИ: ЦБ потребовал 195 млрд рублей от бывших топ-менеджеров МИнБанка
Новогодние подарки под елкой
В AliExpress Россия рассказали о новогодних покупках россиян
Хабаровск ночью
На Дальнем Востоке зарегистрировали новый рекорд энергопотребления
Международная сельскохозяйственная выставка Зеленая неделя в Берлине
Немецкий министр посетила российский стенд на "Зеленой неделе"
Работа за компьютером
Названы самые популярные пароли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин раскритиковал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния