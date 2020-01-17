Эксперт считает, что Трампу не навредят слушания по импичменту

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Слушания по импичменту президенту Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу в сенате закончатся достаточно быстро и вряд ли повлияют на его позиции в ходе предвыборной кампании, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа. Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов – роль обвинителей, а Робертс – роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.

"Дело об импичменте уже полгода фигурирует в СМИ, все это обсуждается. Но все это не повлияло на позиции Трампа, его рейтинг даже приподнялся. Количество людей, которые выступают за импичмент, даже уменьшилось. Поэтому если основываться на этом, то можно сказать, что пока вся эта кампания по отрешению его от должности ему сильно не навредила", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Палата представителей провела слушания и сформулировала обвинение, но перед тем, как передать эти обвинения в сенате в конце прошлого года, они затормозили процесс и начали выдвигать свои условия, напомнил Рогулев.

"Но мы видим, что сенат отверг все эти претензии, ни на какие уступки они не пошли. Палата представителей была вынуждена с этим согласиться. Это свидетельствует о том, что вся процедура импичмента в сенате пройдет по сценарию республиканцев. У них там большинство. Конечно, у них пока нет единства, я не могу сказать, как они организуют эти слушания, но и Белый дом, и руководство республиканцев склоняются к тому, чтобы провести это максимально быстро. Они должны заслушать обвинения, выступят обе стороны, и после этого будет голосование. Они планируют это завершить к концу февраля", - отметил политолог.

Поскольку у республиканцев большинство и голосование в Палате представителей шло строго по партийному списку, то есть все основания полагать, что таким же образом состоится голосование и в сенате, пояснил Рогулев, а там у республиканцев большинство. Они просто отвергнут обвинения палаты представителей, подчеркнул он.

"Никакого расследования дальнейшего и процедур вызова свидетелей и допросов в сенате быть не может. Без голосования это всё равно не пройдет", - резюмировал он.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.

Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.