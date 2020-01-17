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Эксперт считает, что Трампу не навредят слушания по импичменту
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РИА Новости

Эксперт считает, что Трампу не навредят слушания по импичменту

10:43 17.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу в сенате закончатся достаточно быстро и вряд ли повлияют на его позиции в ходе предвыборной кампании, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
Ранее глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу для начала процесса импичмента Трампа. Тем самым дается старт рассмотрению выдвинутых палатой представителей обвинений против главы государства, в ходе которого сенаторы будут играть роль присяжных, группа конгрессменов – роль обвинителей, а Робертс – роль судьи. Решать вопрос о виновности президента будут сенаторы.
"Дело об импичменте уже полгода фигурирует в СМИ, все это обсуждается. Но все это не повлияло на позиции Трампа, его рейтинг даже приподнялся. Количество людей, которые выступают за импичмент, даже уменьшилось. Поэтому если основываться на этом, то можно сказать, что пока вся эта кампания по отрешению его от должности ему сильно не навредила", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Палата представителей провела слушания и сформулировала обвинение, но перед тем, как передать эти обвинения в сенате в конце прошлого года, они затормозили процесс и начали выдвигать свои условия, напомнил Рогулев.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время голосования по импичменту Дональда Трампа. 18 декабря 2019
16 января, 12:17Сказано в эфире
Каким будет решение сената по импичменту Трампа? Мнение американистаДокументы по импичменту президента США Дональда Трампа переданы в сенат. В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США им. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев рассказал, как может развиваться процесс.
"Но мы видим, что сенат отверг все эти претензии, ни на какие уступки они не пошли. Палата представителей была вынуждена с этим согласиться. Это свидетельствует о том, что вся процедура импичмента в сенате пройдет по сценарию республиканцев. У них там большинство. Конечно, у них пока нет единства, я не могу сказать, как они организуют эти слушания, но и Белый дом, и руководство республиканцев склоняются к тому, чтобы провести это максимально быстро. Они должны заслушать обвинения, выступят обе стороны, и после этого будет голосование. Они планируют это завершить к концу февраля", - отметил политолог.
Поскольку у республиканцев большинство и голосование в Палате представителей шло строго по партийному списку, то есть все основания полагать, что таким же образом состоится голосование и в сенате, пояснил Рогулев, а там у республиканцев большинство. Они просто отвергнут обвинения палаты представителей, подчеркнул он.
"Никакого расследования дальнейшего и процедур вызова свидетелей и допросов в сенате быть не может. Без голосования это всё равно не пройдет", - резюмировал он.
Президент США Дональд Трамп
15 января, 20:22
Процесс импичмента Трампа сочли фальшивым в Белом доме
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям: превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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