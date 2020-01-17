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Раненную в новокузнецком суде женщину перевели из реанимации
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РИА Новости

Раненную в новокузнецком суде женщину перевели из реанимации

06:25 17.01.2020
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© СК РФ / Перейти в фотобанкЗдание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Раненную при стрельбе в суде Новокузнецка женщину перевели из реанимации в общее отделение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф Кемеровской области.
В четверг мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке. От полученного ранения в живот скончался судебный пристав. Женщина, которая является свидетелем по делу, получила тяжелое ранение. Стрелявшего задержали. Сначала было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, однако затем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учетом гибели пристава.
"Сегодня раненая женщина из реанимации переведена в общую терапию", - сказали в пресс-службе.
Ранее Бастрыкин поручил передать уголовное дело о стрельбе в судебном участке в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства.
Следственные действия в судебном участке мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
16 января, 13:45
Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка
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НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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Следственные действия в судебном участке мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка
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