Раненную в новокузнецком суде женщину перевели из реанимации

В четверг мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке. От полученного ранения в живот скончался судебный пристав. Женщина, которая является свидетелем по делу, получила тяжелое ранение. Стрелявшего задержали. Сначала было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, однако затем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учетом гибели пристава.