Раненную в новокузнецком суде женщину перевели из реанимации

КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Раненную при стрельбе в суде Новокузнецка женщину перевели из реанимации в общее отделение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф Кемеровской области.
В четверг мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке. От полученного ранения в живот скончался судебный пристав. Женщина, которая является свидетелем по делу, получила тяжелое ранение. Стрелявшего задержали. Сначала было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, однако затем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учетом гибели пристава.
"Сегодня раненая женщина из реанимации переведена в общую терапию", - сказали в пресс-службе.
Ранее Бастрыкин поручил передать уголовное дело о стрельбе в судебном участке в Новокузнецке в центральный аппарат ведомства.
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