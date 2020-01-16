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Круглый стол о религиозном образовании
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РИА Новости

Круглый стол о религиозном образовании

10:12 16.01.2020
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23 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Теология, религиозное образование и духовное здоровье нации".
Участники:
- председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Сергей ГАВРИЛОВ;
- заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, председатель Российского общества "Знание" Любовь ДУХАНИНА;
- ректор РГГУ Александр БЕЗБОРОДОВ;
- ректор Курского государственного университета Александр ХУДИН;
- митрополит Саранский и Мордовский ЗИНОВИЙ;
- председатель Экспертного совета по теологии ВАК России Дмитрий ШМОНИН.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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