Пресс-конференция о мнениях россиян о Послании Президента ФС РФ

Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- президент Фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ;
- руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Всероссийский центр изучения общественного мнения и фонд "Общественное мнение" представят результаты исследований, посвященных Посланию Президента Федеральному Собранию России.
Как россияне восприняли Послание Президента Федеральному Собранию, которое состоялось 15 января? Какие темы и идеи получили резонанс и поддержку?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- президент Фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ;
- руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Всероссийский центр изучения общественного мнения и фонд "Общественное мнение" представят результаты исследований, посвященных Посланию Президента Федеральному Собранию России.
Как россияне восприняли Послание Президента Федеральному Собранию, которое состоялось 15 января? Какие темы и идеи получили резонанс и поддержку?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/