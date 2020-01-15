Пресс-конференция о мнениях россиян о Послании Президента ФС РФ

7

17 января в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Послание Президента Федеральному Собранию – 2020: мнения и оценки россиян".