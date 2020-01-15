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Культура
2020-01-15T15:53+0300
https://ria.ru/20200115/1563454054.html
Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус
https://cdn24.img.ria.ru/images/156333/81/1563338115_0:432:1950:1529_1036x0_80_0_0_1458f331406d643ccf740d1bed0256bf.jpg
РИА Новости

Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус

15:52 15.01.2020 (обновлено: 15:53 15.01.2020)
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© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в InstagramКсения Пунтус
Ксения Пунтус
© Фото : аккаунт Ксении Пунтус в Instagram
Ксения Пунтус. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из баров вместе с внуком Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости сообщали, что девушка находилась в реанимации, затем ее перевели в отделение травматологии.
"Ничего не знаю", - сказал Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости об инциденте.
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