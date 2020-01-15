МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков не стал комментировать инцидент с моделью Ксенией Пунтус, которая выпала из окна дома в Москве после того, как, предположительно, отдыхала в баре вместе с внуком режиссера.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы. Утверждалось, что перед инцидентом девушка отдыхала в одном из баров вместе с внуком Михалкова Андреем Баковым. В Боткинской больнице РИА Новости сообщали, что девушка находилась в реанимации, затем ее перевели в отделение травматологии.
"Ничего не знаю", - сказал Михалков, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости об инциденте.
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