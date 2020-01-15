Путин поручил разработать меры по снижению цен на авиакеросин в ДФО

"Правительству Российской Федерации: подготовить предложения по реализации комплекса мер, направленных на снижение конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах. Доклад – до 31 января 2020 года", - говорится в поручениях.