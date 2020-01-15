Путин поручил разработать меры по снижению цен на авиакеросин в ДФО

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 января подготовить предложения по реализации мер, направленных на снижение цен на авиакеросин на Дальнем Востоке, говорится на сайте Кремля.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2019 года, опубликован в среду.
"Правительству Российской Федерации: подготовить предложения по реализации комплекса мер, направленных на снижение конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах. Доклад – до 31 января 2020 года", - говорится в поручениях.