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Путин поручил разработать меры по снижению цен на авиакеросин в ДФО
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РИА Новости

Путин поручил разработать меры по снижению цен на авиакеросин в ДФО

15:00 15.01.2020 (обновлено: 15:04 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 января подготовить предложения по реализации мер, направленных на снижение цен на авиакеросин на Дальнем Востоке, говорится на сайте Кремля.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря 2019 года, опубликован в среду.
"Правительству Российской Федерации: подготовить предложения по реализации комплекса мер, направленных на снижение конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах. Доклад – до 31 января 2020 года", - говорится в поручениях.
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Дальний ВостокДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЭкономика
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