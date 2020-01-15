Дело об избиениях в колонии в Ярославле

В середине июля 2018 года "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением заключенного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били "руками, ногами и неустановленными предметами".

Позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео

20 июля 2018 года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях.

Пострадавший заключенный Макаров был переведен в другое исправительное учреждение.

24 июля 2018 года уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Следствие установило личности всех сотрудников исправительной колонии, принимавших участие в избиении.

По первому делу были арестованы 15 сотрудников колонии, а в общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии – 20 человек.

В начале июля 2019 года центральный аппарат Следственного комитета России завершил следственные действия по резонансному уголовному делу о пытках экс-заключенного ярославской исправительной колонии №1 Евгения Макарова. Бывшие сотрудники УФСИН по Ярославской области, обвиняемые в превышении должностных полномочий, начали знакомиться с материалами следствия.

Уголовное дело в отношении одного из них – бывшего заместителя начальника оперативного отделения колонии Сергея Ефремова – было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках.

16 октября 2019 года Ярославский областной суд отпустил Сергея Ефремова из-под стражи под домашний арест.

14 января 2020 года Заволжский районный суд Ярославля приступил к рассмотрению по существу резонансного уголовного дела об избиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками ярославской колонии №1.

Сергей Ефремов первым из фигурантов предстал перед судом. Санкции статьи о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, по которой его обвиняют, предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

В ходе заседания суда прокурор попросил назначить Ефремову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишить его звания капитана внутренней службы. Подсудимый заявил о своем раскаянии и готовности извиниться перед потерпевшим. Адвокат Ефремова попросил суд назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Приговор Сергею Ефремову будет вынесен 15 января.