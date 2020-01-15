В Индии стало вирусным видео со схождением лавины

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На севере Индии, в штате Химачал-Прадеш сняли на видео схождение снежной лавины. За день ролик набрал в инстаграме почти сто тысяч просмотров, сообщает NDTV.
Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. #ClimateChange is not a distant reality. pic.twitter.com/J7ifxaAh1g— Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) January 13, 2020
В соцсеть его выложил сотрудник Индийской налоговой службы Навид Трамбу. На кадрах испуганные туристы спасаются от потока снега, но не забывают снимать происходящее на смартфоны. Кто-то просит "операторов" закончить съемки и вернуться в машину.
В комментариях люди раскритиковали туристов, снимающих лавину с близкого расстояния. Пользователей возмутило, что собственная безопасность волнует их меньше, чем публикации в сети.
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