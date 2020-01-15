В Индии стало вирусным видео со схождением лавины

В соцсеть его выложил сотрудник Индийской налоговой службы Навид Трамбу. На кадрах испуганные туристы спасаются от потока снега, но не забывают снимать происходящее на смартфоны. Кто-то просит "операторов" закончить съемки и вернуться в машину.