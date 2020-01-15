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Туризм
2020-01-15T02:43+0300
https://ria.ru/20200115/1563415916.html
В Индии стало вирусным видео со схождением лавины
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/45/1563414582_162:0:2551:1344_1036x0_80_0_0_93bd88bc6075de293cde15f93c78b0bb.jpg
РИА Новости

В Индии стало вирусным видео со схождением лавины

02:43 15.01.2020
139
© NaveedIRSКадр из видео со сходом лавины
Кадр из видео со сходом лавины
© NaveedIRS
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На севере Индии, в штате Химачал-Прадеш сняли на видео схождение снежной лавины. За день ролик набрал в инстаграме почти сто тысяч просмотров, сообщает NDTV.
В соцсеть его выложил сотрудник Индийской налоговой службы Навид Трамбу. На кадрах испуганные туристы спасаются от потока снега, но не забывают снимать происходящее на смартфоны. Кто-то просит "операторов" закончить съемки и вернуться в машину.
В комментариях люди раскритиковали туристов, снимающих лавину с близкого расстояния. Пользователей возмутило, что собственная безопасность волнует их меньше, чем публикации в сети.
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