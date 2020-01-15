Во Франции пройдет выставка рисунков Бритни Спирс

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Галерея Sympa проведет выставку рисунков Бритни Спирс в городе Фижак на юго-западе Франции, сообщает NME.
"Мы рады сообщить, что открытие первой персональной выставки Бритни Спирс состоится 18 января, с 18 до 21 часов", - уточнила галерея в своем инстаграме.
Сама певица пока никак не прокомментировала эту информацию.
Рисунок с цветами, который организаторы использовали в качестве рекламного, Бритни Спирс выполнила в 2017 году, чтобы помочь жертвам перестрелки на фестивале кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе. На благотворительном аукционе его купил телеведущий Робин Лич за 10 тысяч долларов.
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