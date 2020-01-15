Во Франции пройдет выставка рисунков Бритни Спирс

"Мы рады сообщить, что открытие первой персональной выставки Бритни Спирс состоится 18 января, с 18 до 21 часов", - уточнила галерея в своем инстаграме.

Сама певица пока никак не прокомментировала эту информацию.

Рисунок с цветами, который организаторы использовали в качестве рекламного, Бритни Спирс выполнила в 2017 году, чтобы помочь жертвам перестрелки на фестивале кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе. На благотворительном аукционе его купил телеведущий Робин Лич за 10 тысяч долларов.