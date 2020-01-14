Клишас поддержал запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним и проработать вопрос об административной ответственности за реализацию такой продукции детям по аналогии с ответственностью за продажу сигарет и алкоголя, а также отдельно заняться проверкой качества такой продукции.

"Учитывая, что данный вопрос касается обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, наш комитет всецело поддерживает целесообразность предлагаемого направления работы по закреплению в регулирующем законодательстве запрета на продажу пиротехнических изделий указанным лицам и усилению мер контроля за качеством реализуемой продукции указанного сегмента", - сказал Клишас.

При этом необходимо отметить проводимую в настоящее время на площадке правительства РФ работу по реформированию контрольно-надзорной деятельности и актуализации обязательных требований, а также синхронизированную с ней работу по подготовке нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сказал сенатор.