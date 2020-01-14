Клишас поддержал запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Конституционный комитет Совфеда поддерживает запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним, сообщил РИА Новости во вторник глава комитета Андрей Клишас.
Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним и проработать вопрос об административной ответственности за реализацию такой продукции детям по аналогии с ответственностью за продажу сигарет и алкоголя, а также отдельно заняться проверкой качества такой продукции.
"Учитывая, что данный вопрос касается обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, наш комитет всецело поддерживает целесообразность предлагаемого направления работы по закреплению в регулирующем законодательстве запрета на продажу пиротехнических изделий указанным лицам и усилению мер контроля за качеством реализуемой продукции указанного сегмента", - сказал Клишас.
При этом необходимо отметить проводимую в настоящее время на площадке правительства РФ работу по реформированию контрольно-надзорной деятельности и актуализации обязательных требований, а также синхронизированную с ней работу по подготовке нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сказал сенатор.
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