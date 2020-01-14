В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Предложения литовских политиков отмечать события, связанные с агрессией и захватом чужой территории, в первую очередь, дискредитируют их самих. Об этом заявил RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Польские и прибалтийские политики, делая такие заявления, выставляют себя как люди, которые не знают истории и последствия этой истории и не понимают последствия таких высказываний", — добавил депутат.
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.