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В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

17:25 14.01.2020 (обновлено: 17:47 14.01.2020)
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© РИА Новости / Устинов / Перейти в фотобанкПамятник Минину и Пожарскому
Памятник Минину и Пожарскому
© РИА Новости / Устинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Предложения литовских политиков отмечать события, связанные с агрессией и захватом чужой территории, в первую очередь, дискредитируют их самих. Об этом заявил RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Польские и прибалтийские политики, делая такие заявления, выставляют себя как люди, которые не знают истории и последствия этой истории и не понимают последствия таких высказываний", — добавил депутат.
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году. По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней.
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