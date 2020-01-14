Дело о крушении Boeing должен рассматривать особый суд, заявил Роухани

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что особый суд с судьей высокого уровня и десятками экспертов должен заниматься рассмотрением дела о катастрофе украинского самолета.
"Это очень важный вопрос. Судебная власть должна провести особый суд с судьей высокого уровня и десятком экспертов. Это необычное дело, и весь мир будет следить за делом в нашем суде", - заявил Роухани. Текст заявления опубликован на сайте президента.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.