В Волгоградской области два рыбака утонули в озере

ВОЛГОГРАД, 14 янв – РИА Новости. Два жителя Волгограда утонули в озере во время рыбалки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, жительница Волгограда обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа и родственника, которые отправились в понедельник утром на рыбалку в Городищенский район Волгоградской области и не вернулись. Как сообщили РИА Новости в полиции, машина ее супруга была обнаружена возле озера, было проведено обследование местности.

"Водолазы службы спасения достали из озера тела двух мужчин, утонули", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что точная причина смерти устанавливается.