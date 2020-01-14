В Волгоградской области два рыбака утонули в озере

ВОЛГОГРАД, 14 янв – РИА Новости. Два жителя Волгограда утонули в озере во время рыбалки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, жительница Волгограда обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа и родственника, которые отправились в понедельник утром на рыбалку в Городищенский район Волгоградской области и не вернулись. Как сообщили РИА Новости в полиции, машина ее супруга была обнаружена возле озера, было проведено обследование местности.
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"Водолазы службы спасения достали из озера тела двух мужчин, утонули", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Собеседник агентства отметил, что точная причина смерти устанавливается.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, по предварительной информации смерть некриминального характера и, "вероятнее всего, наступила в результате утопления".