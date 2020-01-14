В Приморье ребенок попал в реанимацию после катания на тюбинге

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после того, как 11-летний ребенок во время катания на тюбинге с необорудованной горки в Дальнегорске получил тяжелую травму и попал в реанимацию, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
ЧП произошло 1 января. В результате падения подросток получил травму головы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, он находится в реанимации.
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"В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщили в главке.