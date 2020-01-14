В Приморье ребенок попал в реанимацию после катания на тюбинге

ЧП произошло 1 января. В результате падения подросток получил травму головы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, он находится в реанимации.

"В настоящее время опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщили в главке.