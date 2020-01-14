Режиссер Роберт Земекис снимет научно-фантастический фильм

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американский режиссер Роберт Земекис завершает переговоры о съемках научно-фантастического фильма "Арес" для Warner Bros., сообщает THR.
Изначально эту картину по оригинальному сценарию, который написала Женева Робертсон-Дуорет, работавшая также над лентой "Капитан Марвел", планировали снять на студии MGM, но она отказалась от этого проекта.
Земекис будет не только режиссером фильма, но и его продюсером.
"Арес" расскажет о полете, который заканчивается аварийной посадкой космической капсулы в африканской пустыне. Астронавт стремится встретиться с семьей, но тут выясняется, что его миссия – часть большого заговора, который может навсегда изменить этот мир.
Прославленный режиссер, на счету которого "Форрест Гамп" и "Назад в будущее", будет также заниматься ремейком диснеевского мультфильма "Пиноккио". Пока не понятно, над каким проектом он начнет работу первым.
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