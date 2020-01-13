Ассанж появился на слушании по делу об экстрадиции в США

ЛОНДОН, 13 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Основатель WikiLeaks Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился в зале заседаний Вестминстерского магистратского суда Лондона , где началось слушание по делу об его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.

Ассанж, одетый в темный костюм и серую футболку, предстал перед судом лично. В начале заседания он назвал свое полное имя по просьбе судьи в соответствии с процедурой.

Заседание началось с задержкой более на час. Судья по делу Ванесса Барайтцер попросила юристов Ассанжа объяснить причину, по которой это произошло.

По словам адвоката Ассанжа Гарет Пирс, это было связано с некоторыми сложностями в тюрьме Белмарш, где содержится подсудимый. Также она отметила, что у защиты по-прежнему ограничены возможности по общению и передаче материалов дела подзащитному из-за правил в Белмарше.

"Я не могу сказать точно, в чем дело, но у нас есть сложности с Белмаршем", - сказала адвокат.

В ходе заседания судья определила, что слушания продолжатся в понедельник, а следующее заседание состоится 23 января, в нем Ассанж будет участвовать по видеосвязи.

"Мистер Ассанж, заседание состоится 23 января, на котором вы будете присутствовать по видеосвязи", - отметила Барайтцер.

В декабре суд определил порядок слушаний по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks, назначив технические заседания в январе и феврале. Слушание дела по существу запланировано на конец февраля.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.