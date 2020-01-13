Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский музыкант Сергей Шнуров ответил в инстаграме на слова общественного деятеля Сергея Алиева о том, что ему грозит "внезапная кончина" из-за клипа на песню "i_$uss".
"Когда умру скоропостижно,
В последний путь меня попрут.
Я буду возлежать бездвижно,
Худой, как арматуры прут.
Зеваки спросят у прохожих, -
Как вдруг почил бесстыжий муж,
На “спился” что-то не похоже,
Не от стыда ли помер уж?
Восток уже зарделся зорькой,
Процессия давно в пути.
Ответит, им пыхнув махоркой,
Какой-нибудь небритый тип, -
Бывало не вязал он лыка,
И неумерен был во всём,
Но сдох от клипа, горемыка.
Теперь мы гробик с ним несем", — написал стихотворение Шнуров.
Ранее Алиев вызывал музыканта на "мужской разговор", но встреча так и не состоялась.
Скандальный клип группировки "Ленинград" был представлен на YouTube в июне 2019 года. Мнения по поводу этой работы в сети разошлись.
Некоторые стали критиковать видео: называть его "кощунственным" и "оскорбляющим чувства верующих".
Но многим зрителям клип понравился, о чем они писали в комментариях.
28 октября 2019, 12:30Сергей Шнуров: мне стыдно за бесстыдство "Ленинграда"