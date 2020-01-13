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Культура
2020-01-13T19:35+0300
https://ria.ru/20200113/1563376967.html
Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
https://cdn21.img.ria.ru/images/156198/82/1561988217_0:438:2048:1590_1036x0_80_0_0_fd93099f6597c256c894df4ae53935b7.jpg
РИА Новости

Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

19:35 13.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский музыкант Сергей Шнуров ответил в инстаграме на слова общественного деятеля Сергея Алиева о том, что ему грозит "внезапная кончина" из-за клипа на песню "i_$uss".

"Когда умру скоропостижно,

В последний путь меня попрут.

Я буду возлежать бездвижно,

Худой, как арматуры прут.

Зеваки спросят у прохожих, -

Как вдруг почил бесстыжий муж,

На “спился” что-то не похоже,

Не от стыда ли помер уж?

Восток уже зарделся зорькой,

Процессия давно в пути.

Ответит, им пыхнув махоркой,

Какой-нибудь небритый тип, -

Бывало не вязал он лыка,

И неумерен был во всём,

Но сдох от клипа, горемыка.

Теперь мы гробик с ним несем", — написал стихотворение Шнуров.

Ранее Алиев вызывал музыканта на "мужской разговор", но встреча так и не состоялась.
Скандальный клип группировки "Ленинград" был представлен на YouTube в июне 2019 года. Мнения по поводу этой работы в сети разошлись.
Некоторые стали критиковать видео: называть его "кощунственным" и "оскорбляющим чувства верующих".
Но многим зрителям клип понравился, о чем они писали в комментариях.
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28 октября 2019, 12:30
Сергей Шнуров: мне стыдно за бесстыдство "Ленинграда"
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КультураНовости культурыШоу-бизнесЛенинградШнур (Сергей Шнуров)
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