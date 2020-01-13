Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

"Когда умру скоропостижно,

В последний путь меня попрут.

Я буду возлежать бездвижно,

Худой, как арматуры прут.

Зеваки спросят у прохожих, -

Как вдруг почил бесстыжий муж,

На “спился” что-то не похоже,

Не от стыда ли помер уж?

Восток уже зарделся зорькой,

Процессия давно в пути.

Ответит, им пыхнув махоркой,

Какой-нибудь небритый тип, -

Бывало не вязал он лыка,

И неумерен был во всём,

Но сдох от клипа, горемыка.

Теперь мы гробик с ним несем", — написал стихотворение Шнуров.