СБУ заподозрила чиновников из Днепра в присвоении миллиона долларов

"Организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали "партнерские" коммерсанты. Проверка зафиксировала, что при выполнении договоров подрядчики выполнили работы в полном объеме, с завышением их стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" средства участники сделки выводили в "тень", в общем злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) бюджетных средств", - говорится в сообщении.