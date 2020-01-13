СБУ заподозрила чиновников из Днепра в присвоении миллиона долларов

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает чиновников Днепровского горсовета в присвоении более 1 миллиона долларов бюджетных средств, выделенных на ремонт детских садов и школ, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
По данным СБ Украины, руководство одного из департаментов Днепровского горсовета провело публичные закупки на общую сумму почти 130 миллионов гривен (почти 5,5 миллиона долларов) для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции детских садов и школ города.
"Организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали "партнерские" коммерсанты. Проверка зафиксировала, что при выполнении договоров подрядчики выполнили работы в полном объеме, с завышением их стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" средства участники сделки выводили в "тень", в общем злоумышленники присвоили 25 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Кроме того, по предварительным данным СБ Украины, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.
Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
14 декабря 2019, 16:39На Украине экс-главу банка подозревают в хищении 37 миллионов долларов