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Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing
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РИА Новости

Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

14:50 13.01.2020 (обновлено: 15:55 13.01.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.
"Нет сомнений по поводу того, что ситуация с Boeing приведет к замедлению роста ВВП. Это один из крупнейших экспортеров".
Стивен Мнучин
По его словам, несмотря на это, в США ожидается устойчивый рост экономики.
"В этом году мы ожидаем прирост от 2,5 процента до трех процентов, однако, как я уже сказал, с учетом показателей Boeing, скорее всего, он составит 2,5 процента", — заявил Мнучин.
Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. В январе один из крупнейших поставщиков деталей для этой модели Spirit AeroSystems принял решение о временном увольнении около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства.
Самолет Boeing-737 Max
10 января, 13:42
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
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Стивен МнучинМинистерство финансов СШАBoeing 737The Boeing CompanyСШАВ миреЭкономика
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