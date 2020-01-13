Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

"Нет сомнений по поводу того, что ситуация с Boeing приведет к замедлению роста ВВП. Это один из крупнейших экспортеров".

"В этом году мы ожидаем прирост от 2,5 процента до трех процентов, однако, как я уже сказал, с учетом показателей Boeing, скорее всего, он составит 2,5 процента", — заявил Мнучин.

Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. В январе один из крупнейших поставщиков деталей для этой модели Spirit AeroSystems принял решение о временном увольнении около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства.