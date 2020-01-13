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В Петербурге шесть районных судов эвакуируют из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Петербурге шесть районных судов эвакуируют из-за угроз минирования

14:31 13.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Еще шесть районных судов в Санкт-Петербурге эвакуируют после угроз о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее сообщалось, что эвакуируют Василеостровский, Приморский и Сестрорецкий районные суды.
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
13:18
Во Владивостоке сообщения о минировании оказались ложными
"Красногвардейский, Дзержинский, Куйбышевский, Октябрьский, Петродворцовый, Ленинский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами взрыва пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый рабочий день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
Полиция
09:47
В Благовещенске все сообщения о минировании оказались ложными
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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