В Уфе ищут укравших ящик с пожертвованиями для больных детей

УФА, 13 янв - РИА Новости. Уфимские полицейские разыскивают злоумышленников, укравших в магазине ящик с пожертвованиями для больных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения в помещении магазина в Уфе, по которому видно, как в торговый зал вбегает молодой человек, берет ящик с пожертвованиями для больных детей и убегает.
"Сообщение о произошедшем зарегистрировано в полиции городе Уфы. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется розыск злоумышленников",- прокомментировали РИА Новости в пресс-службе.
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