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В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы
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РИА Новости

В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы

09:41 13.01.2020
1948
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Два подростка пойдут под суд за жестокое убийство 17-летней девушки в Архангельской области, сообщается на сайте СК РФ.
Прохожие 30 июня 2019 года около железнодорожных путей нашли тело убитой 17-летней девушки.
Машина Следственного комитета РФ
4 сентября 2019, 13:30
В Иркутской области двух подростков будут судить за убийство школьницы
Отмечается, что девочки обвиняются по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений"
Согласно данным, подростки в июне 2019 года договаривались и выбирали жертву, а также обсуждали место и способ убийства. Обвиняемые 29 июня 2019 года, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, позвали 17-летнюю девушку в заранее выбранное место. Одна из них ударила потерпевшую бутылкой по голове, а затем они начали душить ее ремнем и надевали на голову пакет. Когда девушка умерла, обвиняемые скрылись, забрав ее мобильный, а после попытались скрыть следы преступления.
"Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Соломбальский районный суд", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 октября 2019, 10:51
Внезапный конфликт. Школьника в Балашихе подозревают в убийстве сверстницы
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Следственный комитет РФАрхангельская областьРоссияПроисшествия
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