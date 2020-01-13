В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы

Согласно данным, подростки в июне 2019 года договаривались и выбирали жертву, а также обсуждали место и способ убийства. Обвиняемые 29 июня 2019 года, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, позвали 17-летнюю девушку в заранее выбранное место. Одна из них ударила потерпевшую бутылкой по голове, а затем они начали душить ее ремнем и надевали на голову пакет. Когда девушка умерла, обвиняемые скрылись, забрав ее мобильный, а после попытались скрыть следы преступления.