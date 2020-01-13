В Архангельской области подростков будут судить за убийство сверстницы

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Два подростка пойдут под суд за жестокое убийство 17-летней девушки в Архангельской области, сообщается на сайте СК РФ.
Прохожие 30 июня 2019 года около железнодорожных путей нашли тело убитой 17-летней девушки.
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Отмечается, что девочки обвиняются по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений"
Согласно данным, подростки в июне 2019 года договаривались и выбирали жертву, а также обсуждали место и способ убийства. Обвиняемые 29 июня 2019 года, взяв с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство, позвали 17-летнюю девушку в заранее выбранное место. Одна из них ударила потерпевшую бутылкой по голове, а затем они начали душить ее ремнем и надевали на голову пакет. Когда девушка умерла, обвиняемые скрылись, забрав ее мобильный, а после попытались скрыть следы преступления.
"Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Соломбальский районный суд", - говорится в сообщении.
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