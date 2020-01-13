Поиски пропавших на Камчатке моряков пока не принесли результатов

Ранее сообщалось, что моторное судно "КЖ" прибыло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и ошвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту судна оставались двое моряков, которых в этот день видели последний раз. Однако о пропаже людей в полицию другие члены экипажа заявили 7 января, после чего началась поисковая операция. К участию в ней были привлечены сотрудники правоохранительных органов и военные, а позднее и водолазы.