Поиски пропавших на Камчатке моряков пока не принесли результатов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Поиски двоих моряков, которые почти неделю назад пропали со стоящей у причала в бухте Крашенинникова баржи, пока не принесли результатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
Ранее сообщалось, что моторное судно "КЖ" прибыло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и ошвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту судна оставались двое моряков, которых в этот день видели последний раз. Однако о пропаже людей в полицию другие члены экипажа заявили 7 января, после чего началась поисковая операция. К участию в ней были привлечены сотрудники правоохранительных органов и военные, а позднее и водолазы.
"Пока поиски результатов не принесли", - сказал представитель пресс-службы краевой полиции.
В свою очередь в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России отметили, что группа Камчатского филиала ДВРПСО сегодня продолжает водолазные работы в бухте.
"Водолазы работают с 9 января. В составе группы 5 специалистов Камчатского ПСО МЧС России", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.