Ереван сообщил о ранении своего военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в субботу о ранении своего военнослужащего на границе с Азербайджаном, на участке, где 7 января погиб азербайджанский пограничник.
"Сегодня примерно в 12.25 (11.25 мск) на боевых позициях близ села Беркабер Тавушской области в результате снайперского огня азербайджанских ВС получил ранение военнослужащий вооруженных сил Армении рядовой Артур Арзманян", - написал в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.
7 января, 18:49На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Он добавил, что "азербайджанская сторона несет всю ответственность за дальнейшие действия"
Седьмого января госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели "в результате снайперского выстрела" военнослужащего-пограничника Фарзали Фарзалиева. Инцидент произошел на участке, граничащем с Тавушской областью Армении.
Ованнисян тогда заявил, что это был предупредительный огонь, явившийся ответом на попытки азербайджанской стороны провести на передовой инженерные работы.
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