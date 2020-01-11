Ереван сообщил о ранении своего военного на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Минобороны Армении сообщило в субботу о ранении своего военнослужащего на границе с Азербайджаном , на участке, где 7 января погиб азербайджанский пограничник.

"Сегодня примерно в 12.25 (11.25 мск) на боевых позициях близ села Беркабер Тавушской области в результате снайперского огня азербайджанских ВС получил ранение военнослужащий вооруженных сил Армении рядовой Артур Арзманян", - написал в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Он добавил, что "азербайджанская сторона несет всю ответственность за дальнейшие действия"

Седьмого января госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели "в результате снайперского выстрела" военнослужащего-пограничника Фарзали Фарзалиева. Инцидент произошел на участке, граничащем с Тавушской областью Армении.