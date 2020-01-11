Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T13:30+0300
https://ria.ru/20200111/1563284998.html
Ереван сообщил о ранении своего военного на границе с Азербайджаном
https://cdn24.img.ria.ru/images/150872/94/1508729438_0:339:3040:2048_1036x0_80_0_0_b752e90ba174c27fe9c01853ffc8f694.jpg
РИА Новости

Ереван сообщил о ранении своего военного на границе с Азербайджаном

13:30 11.01.2020
1148
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Города мира. Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в субботу о ранении своего военнослужащего на границе с Азербайджаном, на участке, где 7 января погиб азербайджанский пограничник.
"Сегодня примерно в 12.25 (11.25 мск) на боевых позициях близ села Беркабер Тавушской области в результате снайперского огня азербайджанских ВС получил ранение военнослужащий вооруженных сил Армении рядовой Артур Арзманян", - написал в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.
Азербайджанский военный
7 января, 18:49
На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Он добавил, что "азербайджанская сторона несет всю ответственность за дальнейшие действия"
Седьмого января госпогранслужба Азербайджана сообщила о гибели "в результате снайперского выстрела" военнослужащего-пограничника Фарзали Фарзалиева. Инцидент произошел на участке, граничащем с Тавушской областью Армении.
Ованнисян тогда заявил, что это был предупредительный огонь, явившийся ответом на попытки азербайджанской стороны провести на передовой инженерные работы.
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
5 декабря 2019, 02:58
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт в начале 2020 года
200227
Обсудить 1
Минобороны АрменииАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде Украины призвали не доверять Ирану
Кадры сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море
Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иранский КСИР взял на себя ответственность за крушение Boeing
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing за крылатую ракету
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Премьер Швеции: Иран должен понести ответственность за сбитый самолет
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом Ирана
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии
Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
В Ереване не возбудят дело по факту осквернения памятника Грибоедову
Алексей Гончарук
Премьер Украины прокомментировал заявление Ирана об авиакатастрофе
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
00:36Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Лента новостейМолния