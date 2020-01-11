Для московских школьников с 18 января стартуют "медицинские субботы"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Медицинские субботы" стартуют для московских школьников в рамках образовательного проекта "Субботы московского школьника", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С нового года юных москвичей, мечтающих стать врачами, в выходные ждут на занятиях "Медицинской субботы". Она станет 22-м направлением большого образовательного проекта "Субботы московского школьника", - рассказали в пресс-службе.

Занятия рассчитаны на тех, кто планирует связать свое будущее с медициной.

"На лекциях, семинарах, мастер-классах, которые будут вести практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов, ребята смогут познакомиться с уникальными медицинскими специальностями, современными разработками в этой сфере", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что этот проект столичный департамент образования и науки реализует в партнерстве с департаментом здравоохранения Москвы и Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

Площадками для проведения мероприятий в "Медицинскую субботу" станут три школы, где есть медицинские классы: №627, №1259 и имени В. Маяковского.

"Первое занятие "Медицинской субботы" состоится 18 января в школе имени В. Маяковского. Оно будет посвящено современной оториноларингологии. Слушатели узнают о современных методах и подходах к диагностике и лечению различных ЛОР-заболеваний", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.

В пресс-службе отметили, что сейчас в 71 школе Москвы открыты медицинские классы, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тысячи старшеклассников. Они изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Кроме того, школьники учатся оказывать первую помощь, делать перевязки и искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах. Также в их распоряжении современное оборудование, позволяющее освоить технологии, которые применяются в столичных поликлиниках и медицинских центрах.