Для московских школьников с 18 января стартуют "медицинские субботы"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Медицинские субботы" стартуют для московских школьников в рамках образовательного проекта "Субботы московского школьника", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"С нового года юных москвичей, мечтающих стать врачами, в выходные ждут на занятиях "Медицинской субботы". Она станет 22-м направлением большого образовательного проекта "Субботы московского школьника", - рассказали в пресс-службе.
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Занятия рассчитаны на тех, кто планирует связать свое будущее с медициной.
"На лекциях, семинарах, мастер-классах, которые будут вести практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов, ребята смогут познакомиться с уникальными медицинскими специальностями, современными разработками в этой сфере", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что этот проект столичный департамент образования и науки реализует в партнерстве с департаментом здравоохранения Москвы и Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента.
Площадками для проведения мероприятий в "Медицинскую субботу" станут три школы, где есть медицинские классы: №627, №1259 и имени В. Маяковского.
"Первое занятие "Медицинской субботы" состоится 18 января в школе имени В. Маяковского. Оно будет посвящено современной оториноларингологии. Слушатели узнают о современных методах и подходах к диагностике и лечению различных ЛОР-заболеваний", - рассказали в пресс-службе.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться.
В пресс-службе отметили, что сейчас в 71 школе Москвы открыты медицинские классы, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тысячи старшеклассников. Они изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Кроме того, школьники учатся оказывать первую помощь, делать перевязки и искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах. Также в их распоряжении современное оборудование, позволяющее освоить технологии, которые применяются в столичных поликлиниках и медицинских центрах.
Городской образовательный проект "Субботы московского школьника" помогает учащимся с пользой проводить выходные, определиться с будущей профессией, получить знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшем. Он стартовал в сентябре 2013 года. За это время состоялось около 26 тысяч различных активностей: мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными учеными, актерами, путешественниками. Их посетили свыше 1 миллиона школьников и студентов.