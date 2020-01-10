Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы

Иран ранее сообщил, что в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета, в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины.

"Иранская сторона информировала МАК о произошедшей катастрофе, вместе с тем по вопросам участия в ее расследовании или оказания содействия не обращалась", - сказали в пресс-службе.