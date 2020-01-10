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Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
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РИА Новости

Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы

14:13 10.01.2020 (обновлено: 14:29 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Иранская сторона не обращалась к Межгосударственному авиационному комитету (МАК) по поводу оказания содействия в расследовании крушения украинского самолета, однако комитет готов оказать любое содействие в проведении технического расследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Иран ранее сообщил, что в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета, в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины.
"Иранская сторона информировала МАК о произошедшей катастрофе, вместе с тем по вопросам участия в ее расследовании или оказания содействия не обращалась", - сказали в пресс-службе.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 13:57
Иран приступит к расшифровке "черных ящиков" украинского Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеМежгосударственный авиационный комитетИранУкраинаВ мире
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