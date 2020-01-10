Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Иранская сторона не обращалась к Межгосударственному авиационному комитету (МАК) по поводу оказания содействия в расследовании крушения украинского самолета, однако комитет готов оказать любое содействие в проведении технического расследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Иран ранее сообщил, что в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета, в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины.
"Иранская сторона информировала МАК о произошедшей катастрофе, вместе с тем по вопросам участия в ее расследовании или оказания содействия не обращалась", - сказали в пресс-службе.