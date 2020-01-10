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WWF России вручит премии специалистам в области охраны дикой природы
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РИА Новости

WWF России вручит премии специалистам в области охраны дикой природы

13:08 10.01.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковЭмблема WWF
Эмблема WWF
© РИА Новости / Виталий Аньков
Эмблема WWF. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премия имени Лоры Вильямс в размере 500 тысяч рублей будет вручена молодым специалистам в области сохранения дикой природы России в марте 2020 года, говорится в сообщении организатора премии, Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
"На премию могут быть номинированы соискатели не старше 35 лет. Заявки принимаются до 9 марта 2020 года. Победители будут названы в конце марта 2020 года. Размер премии составит 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в сообщении, кандидаты могут быть выдвинуты федеральными и региональными ООПТ; некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на сохранение дикой природы России; объединениями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; научными учреждениями; членами Правления WWF России, а также сотрудниками фонда; представителями местных органов власти; высшими учебными заведениями. Важно отметить, что самовыдвижение на премию невозможно.
Премия имени Лоры Вильямс за достижения в области охраны дикой природы России вручается молодым специалистам, добившимся значительных результатов в области сохранения дикой природы России. Премия была учреждена в память об основательнице фонда в 2019-м году.
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