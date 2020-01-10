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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-10T13:07+0300
https://ria.ru/20200110/1563252608.html
Выяснение причин авиакатастрофы в Казахстане может занять более года
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/90/1562929042_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2df9b6325dab322cd52ecec9536e3b2b.jpg
РИА Новости

Выяснение причин авиакатастрофы в Казахстане может занять более года

13:07 10.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Полное расследование причин аварии самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в конце декабря 2019 года может занять от нескольких месяцев до более года, сообщил в пятницу генеральный директор межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко.

"Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года", - сказал он на брифинге в пятницу в Нур-Султане.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
29 декабря 2019, 10:17Крушение самолета в Алма-Ате
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
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Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстанВ мире
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