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МИД Японии выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране
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РИА Новости

МИД Японии выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

09:51 10.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. МИД Японии выразил соболезнования в связи с крушением в Иране Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
"В связи с крушением борта "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, в результате которого погибло множество людей, Япония выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв и молится за погибших", - говорится в сообщении пресс-секретаря японского внешнеполитического ведомства Масато Отаки.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
00:56
ИКАО получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныМИД Японии‎ЯпонияИранУкраинаВ мире
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