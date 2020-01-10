МИД Японии выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

"В связи с крушением борта "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, в результате которого погибло множество людей, Япония выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв и молится за погибших", - говорится в сообщении пресс-секретаря японского внешнеполитического ведомства Масато Отаки.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.