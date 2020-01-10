Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T09:38+0300
https://ria.ru/20200110/1563243196.html
На Камчатке ищут моряков, пропавших со стоящей у причала баржи
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

На Камчатке ищут моряков, пропавших со стоящей у причала баржи

09:38 10.01.2020
384
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв - РИА Новости. Поиски двоих моряков, которые пропали со стоящей у причала в бухте Крашенинникова баржи, ведутся на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
В ведомстве рассказали, что моторное судно "КЖ" прибыло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и ошвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту судна оставались двое моряков, которых в этот день видели последний раз. Однако о пропаже людей в полицию другие члены экипажа заявили 7 января, после чего началась поисковая операция. Официально о ее проведении стало известно только в пятницу.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Со слов коллег, мужчины не могли покинуть баржу и сойти на берег. Кроме того, на борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте нахождения ничего не известно. К поискам привлечены водолазы, сотрудники правоохранительных органов и военные", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, водолазные работы в бухте Крашенинникова были начаты накануне. Они ведутся поисковой группой в составе 4 водолазов и 1 фельдшера.
"Сегодня поиск продолжается", - говорится в сообщении ДВРПСО.
001012
Обсудить 1
МВД РФМЧС РФКамчатский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве младенца
Улицы Красноярска
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Отставка президента Абхазии пройдет в мирном русле, считает оппозиция
Вертолет МИ-8
На место аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае вылетел вертолет
Поисковые работы на месте столкновения танкера GLARD 2 под российским флагом с рыболовецким катером в районе Стамбула
Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции
Скорая помощь, Индия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Парусник Паллада
Фрегат "Паллада" в кругосветке прошел мимо острова Пасхи
Пассажирский самолет в небе над Москвой
В Канаде экстренно сел самолет из-за дыма в двигателе
Лесные пожары в Австралии
Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
В Коми не выявили превышения вредных веществ в воздухе после ЧП на НПЗ
Автомобиль Следственного комитета России
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Гололед в Москве
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
СМИ: замглавы Минтранса сообщил в СК о взятке
Михаил Сеславинский
Глава Роспечати рассказал, как изменятся источники доходов газет
Опубликовано видео поражения цели Калибром на учениях в Черном море
Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
Лента новостейМолния