На Камчатке ищут моряков, пропавших со стоящей у причала баржи

В ведомстве рассказали, что моторное судно "КЖ" прибыло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и ошвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту судна оставались двое моряков, которых в этот день видели последний раз. Однако о пропаже людей в полицию другие члены экипажа заявили 7 января, после чего началась поисковая операция. Официально о ее проведении стало известно только в пятницу.