На Камчатке ищут моряков, пропавших со стоящей у причала баржи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв - РИА Новости. Поиски двоих моряков, которые пропали со стоящей у причала в бухте Крашенинникова баржи, ведутся на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
В ведомстве рассказали, что моторное судно "КЖ" прибыло из Петропавловска-Камчатского в город Вилючинск 4 января и ошвартовалось у причала в бухте Крашенинникова. На борту судна оставались двое моряков, которых в этот день видели последний раз. Однако о пропаже людей в полицию другие члены экипажа заявили 7 января, после чего началась поисковая операция. Официально о ее проведении стало известно только в пятницу.
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"Со слов коллег, мужчины не могли покинуть баржу и сойти на берег. Кроме того, на борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте нахождения ничего не известно. К поискам привлечены водолазы, сотрудники правоохранительных органов и военные", - сообщил представитель пресс-службы.
По данным Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, водолазные работы в бухте Крашенинникова были начаты накануне. Они ведутся поисковой группой в составе 4 водолазов и 1 фельдшера.
"Сегодня поиск продолжается", - говорится в сообщении ДВРПСО.